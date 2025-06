Maltratta la madre e la chiude in camera ma lei chiama i carabinieri | arrestato

Una vicenda di violenza familiare scuote Sesto Fiorentino: un uomo di 52 anni, dopo aver maltrattato e rinchiuso la madre in camera sua, è stato arrestato dai carabinieri su richiesta di aiuto della donna. La sua sofferenza ha trovato voce nelle chiamate di soccorso, portando alla giusta giustizia. La forza della donna e l’intervento tempestivo delle forze dell’ordine hanno fatto sì che la legge potesse fare il suo corso, garantendo protezione e giustizia.

Sesto Fiorentino (Firenze), 19 giugno 2025 – Obbligava la madre con la quale conviveva a rimanere confinata nella sua camera da letto e poi, davanti al rifiuto di quest’ultima, è arrivata perfino ad aggredirla fisicamente, chiudendola poi a chiave nella stanza. Un uomo di 52 anni è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. Il fatto è avvenuto in una casa di Sesto Fiorentino. La richiesta di aiuto è giunta ai militari dell’arma grazie al fatto che la donna, mentre era ancora richiusa in una stanza, è riuscita chiamare il 112, riferendo agli operatori, in lacrime, di essere stata aggredita dal figlio che, per futili motivi, le aveva intimato di non uscire dalla stanza. 🔗 Leggi su Lanazione.it