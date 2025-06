Malpezzi al pranzo con Crosetto | telefono senza fili Pd-governo

Nel frenetico panorama politico italiano, incontri come quello tra Malpezzi e Crosetto segnano il passo di un dialogo ancora tutto da definire. Tra telefonate senza fili e confronti strategici, il Partito Democratico si prepara ad affrontare l’assemblea Nato, cercando di trovare un equilibrio tra autonomia e collaborazione con il governo Meloni. Un’intesa difficile, ma necessaria per affrontare le sfide internazionali con coesione e determinazione.

Scalpore nel campo largo per il Pd che accetta di confrontarsi con il ministro del governo Meloni in vista dell'assemblea Nato L'IdentitĂ . 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Malpezzi al pranzo con Crosetto: telefono senza fili Pd-governo

