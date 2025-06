Malore mentre nuota in mare 82enne soccorso e salvato dai bagnini ai Pancaldi

Un'esperienza di grande tempestività e coraggio ai Pancaldi, dove un 82enne ha rischiato di perdere la vita a causa di un malore in mare. I bagnini, prontamente intervenuti, hanno messo in atto un salvataggio che ha evitato il peggio, dimostrando ancora una volta l'importanza dell'attenzione e della prontezza in spiaggia. La storia di oggi ci ricorda quanto sia fondamentale essere sempre vigili e preparati.

Ha accusato un malore mentre stava nuotando e ha fatto di tutto per attirare l'attenzione dei familiari e dei bagnini dei Pancaldi. Questi ultimi si sono prontamente buttati in mare per cercare di riportare sulla terraferma un 82enne mentre gli altri bagnanti hanno prontamente chiamato la.

