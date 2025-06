Malore in casa ore d' ansia per don Andrea

A Trento si vive un momento di forte tensione e speranza, mentre famigliari e fedeli attendono aggiornamenti sulle condizioni di don Andrea Decarli, il parroco 63enne colto da malore in casa. Le ore di attesa sono dense di preghiere e angoscia, ma la comunità si aggrappa alla forza della fede. In questo delicato frangente, ogni pensiero è rivolto al suo pronto ritorno tra le persone che lo amano e di cui si prende cura.

Sono ore di attesa, ansia e preghiera quelle che si stanno vivendo a Trento per le condizioni di don Andrea Decarli, parroco 63enne del Duomo e Santa Maria, che nei giorni scorsi si è sentito male mentre era nel suo appartamento: soccorso dalla madre, il religioso è stato portato d'urgenza in.

Un malore improvviso domenica mattina: Alessio Trave è morto a soli 48 anni nella sua casa di Città sant'Angelo. Era il capo officina della Walter Tosto. Lascia la compagna Chiara e le figlie Elena di 9 anni e Mariasole si 6. Alla famiglia le nostre condoglianze Vai su Facebook

