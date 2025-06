Malore in casa ore d' ansia per don Andrea

Una giornata di tensione e preoccupazione avvolge Trento, dove il cuore della comunità è in attesa di notizie su Don Andrea Decarli. Il parroco 63enne, colto da un malore improvviso nel suo appartamento, ha suscitato immediato sconcerto tra fedeli e amici. Mentre si alternano preghiere e speranze, la città si stringe attorno a lui, desiderosa di conoscere presto il suo stato di salute e di ritrovarlo forte e sorridente.

Sono ore di attesa, ansia e preghiera quelle che si stanno vivendo a Trento per le condizioni di don Andrea Decarli, parroco 63enne del Duomo e Santa Maria, che nei giorni scorsi si è sentito male mentre era nel suo appartamento: soccorso dalla madre, il religioso è stato portato d’urgenza in. 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Malore in casa, ore d'ansia per don Andrea

