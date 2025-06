malore alla guida 74enne si schianta contro il cancello di una casa

Un drammatico episodio a Pietrasanta: un uomo di 74 anni, colto da malore mentre era alla guida, ha perso il controllo della sua auto schiantandosi contro il cancello di una casa. L’intervento tempestivo dei soccorritori del 118 ha permesso di soccorrere l’uomo, trovato in arresto cardiaco. Un richiamo alla vitale importanza della prevenzione e della sicurezza sulle strade, che ci invita a riflettere su come proteggerci e proteggere gli altri.

Pietrasanta, 19 giugno 2025 – Incidente stradale nella tarda mattinata di oggi. E' successo lungo via Aurelia nord, a Pietrasanta. Gli uomini del 118 sono intervenuti intorno alle 12 per soccorrere un uomo di 74 anni colto da malore alla guida. Il conducente è andato a sbattere con la sua autovettura contro il cancello di un'abitazione ed è stato trovato dai soccorritori in arresto cardiaco. Gli operatori (ambulanza della Croce Verde di Pietrasanta e automedica di Querceta) hanno subito iniziato le manovre di rianimazione cardiopolmonare e defibrillazione precoce e l'uomo si è ripreso. E' stato portato all'Opa di Massa in condizioni stabili.