Malattia renale cronica in arrivo nuove cure per il prurito di chi è in dialisi

La malattia renale cronica, una condizione che può cambiare drasticamente la qualità di vita, sta per ricevere nuove speranze grazie a innovativi trattamenti mirati. Per chi affronta la dialisi, il prurito intenso rappresenta spesso un ostacolo insormontabile, rendendo ogni giornata più difficile. Fortunatamente, recenti ricerche promettono progressi significativi, offrendo sollievo e migliorando il benessere di chi combatte questa sfida. Il futuro sembra più luminoso di quanto si possa immaginare.

Il prurito, a volte assume caratteristiche che rendono davvero difficile la vita di ogni giorno. Lo sanno bene le persone che sono sottoposte a dialisi per vicariare la funzione dei reni, incapaci di svolgere correttamente il loro compito. Nelle fasi più avanzate della malattia renale cronica, quella che un tempo si chiamava insufficienza renale, il ricorso a questo trattamento diventa un vero e proprio salvavita, in attesa del trapianto. Ma il prurito, per una quota di pazienti sottoposti ad emodialisi, diventa un compagno di viaggio. Sta per diventare realtà in clinica una terapia mirata in questo senso grazie a difelikefalin, farmaco indicato per il trattamento del prurito da moderato a grave nei soggetti adulti con malattia renale cronica e in dialisi. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Malattia renale cronica, in arrivo nuove cure per il prurito di chi è in dialisi

In questa notizia si parla di: renale - prurito - malattia - cronica

SCOPRIAMO INSIEME UN NUOVO APPROCCIO AL PRURITO ASSOCIATO ALLA MALATTIA RENALE CRONICA! Questa condizione è persistente ed estremamente impattante per... Vai su Facebook

Malattia renale cronica, in arrivo nuove cure per il prurito di chi è in dialisi; Il Prurito associato alla Malattia Renale Cronica: nuovo approccio dalla diagnosi alla cura; Prurito per i pazienti in dialisi, finalmente il primo farmaco che risolve il problema.

Prurito per i pazienti in dialisi, finalmente il primo farmaco che risolve il problema - La prima terapia approvata dall'Agenzia Europea per i medicinali (EMA) per il trattamento del prurito moderato- Riporta today.it

Insufficienza renale cronica, il dottor Francesco Trevisani spiega quali sono i sintomi a cui prestare attenzione - Una malattia sottostimata ma in continuo aumento: ecco come si riconosce l’insufficienza renale cronica ... Secondo centrometeoitaliano.it