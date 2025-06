Maido è il miglior ristorante al mondo secondo The World’s 50 Best Restaurants 2025

Il mondo della gastronomia celebra ancora una volta l’eccellenza: Maido 232 si laurea miglior ristorante al mondo nel 2025 secondo The World's 50 Best Restaurants. Torna in Perù la medaglia d’oro, grazie alla straordinaria cucina di Mitsuharu ‘Micha’ Tsumura. Un trionfo che consacra la creatività e la passione di uno dei protagonisti della scena culinaria internazionale. La vittoria di Maido è un invito a scoprire sapori unici e innovativi.

Torna in Perù la medaglia d'oro della classifica dei migliori ristoranti al mondo. A vincere è Maido, di Mitsuharu 'Micha' Tsumura.

