MAGNA nel 2025 previsione ricavi pubblicitari globali a $ 979 mld +4,9% in Italia crescita al +5,6% trainata dai digital pure players

Il settore pubblicitario globale si prospetta in forte espansione, con ricavi che nel 2025 raggiungeranno i 979 miliardi di dollari. In Italia, la spesa pubblicitaria toccherà i 13,2 miliardi, trainata dal digitale con un incremento dell’8,9%. Nonostante un rallentamento dopo il 2024, eventi come Olimpiadi e Mondiali FIFA nel 2026 offriranno nuove opportunità . Entro il 2029, il mercato pubblicitario italiano potrebbe arrivare a 17,3 miliardi, aprendo a nuove prospettive di crescita e innovazione.

La crescita rallenta dopo un 2024 forte, in Italia la spesa pubblicitaria salirĂ a 13,2 miliardi: digital in aumento dell'8,9%, media tradizionali al +2%, il 2026 potrĂ contare su Olimpiadi e Mondiali FIFA, entro il 2029 il mercato pubblicitario italiano raggiungerĂ 17,3 miliardi

Le previsioni pubblicitarie di Magna per il mercato italiano tra 2025 e 2029; MAGNA riduce le previsioni di spesa pubblicitaria per l’Italia da +8,5% a +5,6%; La pubblicità globale crescerà quest’anno di oltre il 10%, toccando i 933 miliardi di dollari. Le stime di Magna.

