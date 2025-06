Maati insulti all’autista del bus indagato per omissione di soccorso Cobas | Lasciato solo ora bersaglio di tutti

L’indagine sull’autista del bus coinvolto nella tragica morte di Maati Moubakir sta scatenando un'ondata di indignazione sui social. Mentre alcuni condannano duramente il comportamento dell’autista, altri esprimono commenti insulti e accuse, evidenziando quanto la vicenda abbia acceso un dibattito acceso sulla responsabilità e l’indifferenza. È fondamentale analizzare con calma e rispetto questa dolorosa vicenda, evitando il linguaggio dell’odio e promuovendo una riflessione più profonda sulla giustizia e la solidarietà in momenti così delicati.

Firenze, 19 giugno 2025 – “È giusto che paghi”, “nemmeno le bestie si comportano così”, “gli sta bene”. Sono solo alcuni dei commenti che si possono leggere sui social in merito alla notizia della indagine per omissione di soccorso nei confronti dell’autista del bus 30, quello sul quale stava salendo Maati Moubakir, il 17enne ucciso la notte del 29 dicembre 2024 a Campi Bisenzio. Secondo quanto emerso, il conducente dell’autobus, un 31enne fiorentino dipendente di Autolinee Toscane, avrebbe assistito alla scena tramite le telecamere di bordo ma non avrebbe allertato il 112 né le autorità. La notizia dell’autista indagato ha dato il via a una valanga di insulti e attacchi personali nei confronti del 31enne. 🔗 Leggi su Lanazione.it