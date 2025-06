Ma Dove Vivono i Cartoni!? Città della Scienza presenta La scienza delle Favole

Se siete pronti a scoprire dove vivono i cartoni e a immergervi in un universo magico fatto di scienza e favole, Città della Scienza apre le sue porte per un weekend indimenticabile dedicato alle famiglie. Un’occasione unica per grandi e piccoli di vivere un viaggio tra fantasia e conoscenza, dove ogni scoperta diventa un’avventura. Non perdete questa esperienza straordinaria che unisce il mondo incantato delle favole con il fascino della scienza, creando ricordi che dureranno nel tempo.

Un viaggio fantastico per tutta la famiglia a Città della Scienza dove scienza e immaginazione si incontrano, per grandi e piccoli. Città della Scienza inaugura la sua programmazione estiva con un evento speciale dedicato alle famiglie: “La scienza delle Favole – Nuova Edizione“, in programma per il weekend del 21 e 22 giugno 2025, in . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - “Ma Dove Vivono i Cartoni!?”, Città della Scienza presenta “La scienza delle Favole”

Nel weekend del 21 e 22 giugno, "Ma Dove Vivono i Cartoni!?" tornano a Città della Scienza per presentare "La scienza delle Favole"

21 e 22 Giugno nuove sorprese per tutti voi in arrivo !! Vi aspettiamo a Città della Scienza A sorpresa lungo il cammino tutta la famiglia incontrerà strani personaggi che saranno il filo conduttore tra favole e scienza.

