Lutto nell’avellinese Guido muore a 31 anni dopo schianto in moto

Un tragico lutto ha sconvolto l’Avellinese e il mondo della polizia penitenziaria: Guido Giovanni Marro, giovane agente di 31 anni, ha perso la vita in un terribile incidente sulla provinciale 662. La sua improvvisa scomparsa lascia un vuoto profondo nelle comunità di Savigliano e Marene, ricordandoci quanto la vita possa essere fragile, soprattutto quando il destino si presenta in modo così imprevisto. Un dolore che ci colpisce nel profondo, spingendoci a riflettere sulla preziosità di ogni momento.

Un violentissimo scontro tra una moto e una jeep è costato la vita, nella serata di martedì 17 giugno, a Guido Giovanni Marro, agente della polizia penitenziaria di soli 31 anni. Il drammatico incidente si è verificato lungo la strada provinciale 662, nel tratto che da Savigliano conduce a Marene, in provincia di Cuneo.

Guido Giovanni Marro, agente penitenziario di 31 anni, morto in un incidente: lutto in provincia di Avellino - Una tragica perdita scuote la comunità di Cervinara: Guido Giovanni Marro, giovane agente penitenziario di soli 31 anni, ha perso la vita in un incidente stradale a Cuneo.

