Lutto nella Tv addio allo storico volto della famosa serie

Una giornata triste per il mondo dello spettacolo: ci lascia Marise Wipani, il volto indimenticabile di Kanae in "Xena: Principessa Guerriera", nel giorno del suo 61esimo compleanno. La sua scomparsa, annunciata sui social, ha lasciato fans e colleghi senza parole, mentre le cause restano sconosciute. Un addio che lascia un vuoto nel cuore di tutti gli ammiratori, ricordando con affetto una carriera ricca di talento e passione.

È morta Marise Wipani nel giorno del suo 61esimo compleanno. L'attrice si è fatta conoscere dal pubblico per il suo ruolo di Kanae nella serie Xena: Principessa Guerriera e Soldier Soldier. L'annuncio sulla sua pagina Facebook nella giornata del 6 giugno. Le cause del decesso non sono ancora note.

