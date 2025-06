Lutto nella magistratura salernitana | addio al giudice Gianluigi Bochicchio

Un doloroso lutto scuote la magistratura salernitana: si spegne improvvisamente il giudice Gianluigi Bochicchio, figura di grande rispetto e stima. A 69 anni, ex magistrato della Corte di Appello di Salerno, la sua integrità e professionalità hanno lasciato un segno indelebile nel cuore di colleghi e cittadini. La sua scomparsa rappresenta una perdita incolmabile per l’intera comunità giudiziaria, che ricorderà sempre con affetto la sua dedizione e umanità .

Lutto nella Magistratura per la scomparsa improvvisa di Gianluca Bochicchio, 69 anni, giudice della Corte di Appello di Salerno. Era in pensione da diversi anni, ma ancora oggi era stimato e ben voluto dentro e fuori gli uffici del Tribunale e della Procura salernitana per la sua serietà .

