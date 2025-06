Lussemburgo picchiata e uccisa durante una rapina | condannati a 30 anni gli assassini di Sonia Di Pinto

Una tragica tragedia ha scosso il cuore del Lussemburgo: Sonia Di Pinto, stimata lavoratrice molisana di 46 anni, è stata brutalmente uccisa durante una rapina. La giustizia ha finalmente fatto luce, condannando a 30 anni di carcere i responsabili di questo efferato delitto, con una sentenza che sancisce il rigore e la determinazione della legge. Un verdetto che porta finalmente un po’ di sollievo e giustizia alla famiglia di Sonia.

Sono stati condannati a 30 anni di carcere, con cinque anni di sospensione condizionale, i due giovani imputati per l’omicidio di Sonia Di Pinto, la 46enne molisana uccisa la notte del Sabato Santo del 2022 in Lussemburgo nel locale dove lavorava. È la sentenza che arriva dalla Corte del Lussemburgo, che conferma in toto la richiesta formulata dalla pubblica accusa già il mese scorso. Il caso Sonia Di Pinto. La 46enne, originaria di Petacciato, in provincia di Campobasso, e residente in Lussemburgo da sette anni, fu aggredita proprio nel fast food dove lavorava come banconista. I due giovani condannati, secondo la ricostruzione degli inquirenti, l’avrebbero aggredita durante una rapina. 🔗 Leggi su Open.online

