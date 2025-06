Lupi in aumento Ma lo sciacallo non s’è più visto

In Lombardia, la presenza dei grandi carnivori sta aumentando: i lupi sono in crescita, con almeno 28 unità riproduttive e un numero crescente di branchi. Tra le altre specie, si registrano 8-13 orsi bruni e due linci, ma nessuna traccia dello sciacallo dorato. Questo scenario apre nuove sfide e opportunità per la convivenza tra uomo e fauna selvatica, un tema che merita attenzione e riflessione.

In Lombardia l’anno scorso abbiamo avuto un’ottantina di lupi, tra gli otto e i 13 orsi bruni, un paio di linci, nessun segno dello sciacallo dorato. Sono le stime del Rapporto sui grandi carnivori della Regione in base ai segni di presenza raccolti col monitoraggio. La popolazione di lupi è stimata in crescita sia in ambito alpino che in pianura, con un minimo di 28 unità riproduttive (24 branchi e 4 coppie), rispetto alle 25 del 2023. Dodici i lupi trovati morti, la maggior parte per incidenti stradali. Le sei unità di prevenzione dei danni da lupo hanno anche effettuato 62 interventi a sostegno degli allevatori, incluso il prestito gratuito di recinti elettificati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lupi in aumento. Ma lo sciacallo non s’è più visto

