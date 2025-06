L’uomo con la pistola e la sciabola | il racconto delle due rapine in un’ora

In soli sessanta minuti, un uomo armato di pistola e sciabola ha messo a segno due rapine a mano armata, seminando il panico nel cuore della città. La scena si è svolta in un lampo, ma la prontezza di una guardia giurata e del proprietario del supermercato ha permesso di catturare i dettagli chiave. Quando gli agenti sono arrivati, con poche testimonianze hanno dato il via alle indagini che hanno portato rapidamente alla scoperta della verità, dimostrando come l’attenzione e il tempestivo intervento possano fare la differenza.

In un'ora ha messo a segno due rapine. Due colpi a mano armata. A notarlo è stata una guardia giurata libera dal servizio insieme al proprietario del supermercato. Quando gli agenti della sezione volanti sono intervenuti sul posto, è bastato raccogliere qualche testimonianza per individuare. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - L’uomo con la pistola e la sciabola: il racconto delle due rapine in un’ora

Terrore a Salerno per due tentate rapine, titolare e dipendente reagiscono: è caccia all'uomo - Notte di terrore a Salerno: due tentate rapine nella zona orientale hanno scatenato una caccia all’uomo, coinvolgendo titolari e dipendenti nelle loro reazioni coraggiose.

L’uomo con la pistola e la sciabola: il racconto delle due rapine in un’ora; Arrestato dopo due rapine in 60 minuti: con sé una pistola rubata e una sciabola; Roma, armato di pistola tenta un doppio colpo in meno di un’ora: fermato un uomo.

Due rapine a Torrevecchia in meno di un’ora, arrestato 62enne con un arsenale in casa - È stata una guardia giurata libera dal servizio, insieme al proprietario del supermercato, a segnalare alla Polizia di Stato la presenza, in via Torrevecchia, di un uomo armato di pistola. Si legge su terzobinario.it

Roma, tenta la rapina al supermarket armato di pistola: preso. In casa aveva un arsenale. «I soldi mi servivano per rifarmi i denti» - Ha seminato il panico tra la gente, puntando la pistola contro la moglie del titolare del negozio dove ha fatto irruzione per rubare l'incasso. Secondo ilmessaggero.it