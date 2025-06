L' Unità di crisi al lavoro h24 per gli italiani in Iran e in Israele

In un mondo sempre più complesso, l’unit224 di crisi al lavoro 24 ore su 24 per assistere gli italiani in Iran e Israele garantisce supporto immediato e affidabile. Dalla sala operativa, rispondiamo alle chiamate di cittadini e famigliari, diffondendo informazioni verificate e creando canali dedicati come assistenza. Il nostro obiettivo è offrire sicurezza e chiarezza in situazioni di emergenza, perché nessuno debba sentirsi solo in momenti difficili.

Roma, 19 giu. (askanews) - "Qui dalla sala operativa rispondiamo a tutte le telefonate degli italiani che ci chiamano da Israele e dall'Iran ma sopratttuto dai famigliari dei rispettivi gruppi. Lavoriamo in questo modo: pubblichiamo i testi controllati che possiamo comunicare ai cittadini. Nel caso dell'Iran abbiamo anche creato un indirizzo speciale, d'accordo con l'ambasciata, che si chiama [email protected], pensato per fare da casella postale, raccogliere le segnalazioni di italiani in Iran e anche famigliari in Italia e superare in qualche modo il problema di comunicazione che c'è con l'Iran": lo ha dichiarato il capo dell'Unità di crisi Nicola Minasi, parlando con i giornalisti nella sala operativa della Farnesina, dove si lavora h24 per contattare gli italiani che hanno fatto richiesta di assistenza per uscire da Israele (circa 250 segnalazioni), in particolare di connazionali non residenti, ma di passaggio, mentre in Iran, dove le comunicazioni sembrano più complicate, sono meno di 100, 30 dei quali sono già partiti, che hanno fatto richiesta di partire dal Paese".

Iran: Tajani a riunione Unità di crisi Farnesina per italiani nella regione - Il ministro degli Esteri Antonio Tajani si riunisce con l'Unità di Crisi della Farnesina per affrontare le sfide e le emergenze dei cittadini italiani nel Golfo, area attualmente sotto stretta attenzione.

Attacchi in Iran,il ministro degli Esteri Tajani:"Nessun problema per italiani nel Paese". Dopo gli attacchi di Israele contro impianti nucleari e militari in Iran,convocata una prima riunione all'unità di crisi della Farnesina con gli ambasciatori dell'area interessata.

Due guerre, una diplomazia in crisi. Il G7 2025 si apre sotto il peso di due conflitti – Ucraina e Israele-Iran – e con un'unità politica sempre più fragile. La presenza di Trump, tra telefonate a Putin e aperture ambigue, rende il vertice un test di tenuta per le demo

