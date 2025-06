L' Unione Europea investirà 465 miliardi nell' elettronica di potenza entro il 2030

L’Unione Europea si prepara a rivoluzionare il proprio futuro energetico con un investimento da 465 miliardi di euro in elettronica di potenza entro il 2030. Questa strategia, evidenziata da uno studio di Teha Group, potrebbe generare fino a 705 miliardi di valore aggiunto, rafforzando competitività e sicurezza. Ma qual è il vero ruolo dell’elettronica di potenza? Scopriamolo insieme, perché il suo impatto sarà fondamentale per il nostro domani.

L'Unione Europea investirà fino a 465 miliardi in elettronica di potenza al 2030, con la possibilità di generare 705 miliardi di valore aggiunto. E' quanto emerge da uno studio su 'Le tecnologie net-zero per la competitività e la sicurezza dell'Europa' realizzato da Teha Group. Il ruolo dell'elettronica di potenza - spiegano i ricercatori di The European House Ambrosetti - è quello di "gestire ogni fase dei flussi di energia elettrica tramite un'infrastruttura intelligente". Secondo Ambrosetti le recenti crisi internazionali - dalla guerra in Ucraina agli attacchi israeliani contro le infrastrutture energetiche iraniane - mostrano il legame tra equilibri geopolitici e stabilità energetica, evidenziando "la vulnerabilità dell'Europa e il rischio di una crescente dipendenza esterna anche sul piano della sicurezza".

