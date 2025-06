L’unica certezza dei nostri espertoni | comunque vada The Donald sbaglia

In un mondo di opinioni contrastanti, gli esperti ci insegnano che la verità spesso si nasconde tra le sfumature. Che Donald Trump commetta errori o meno, le narrazioni mediatiche sembrano sempre pendere da un lato: un’America indecisa, un leader in balia delle critiche. Ma cosa ci rivela davvero questa costante confusione? Scopriamolo insieme, analizzando i fatti con occhi critici e mente aperta.

Per gli editorialisti di punta il risultato non cambia mai. Se l’America non agisce è egoista, se appoggia Gerusalemme è guerrafondaia. In ogni caso il presidente è amico di Putin, anche quando gli rema contro. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - L’unica certezza dei nostri espertoni: comunque vada, The Donald sbaglia

