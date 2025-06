Lunga chiazza d' olio sulla Statale 114 motociclista cade e si ferisce

Una lunga chiazza d’olio sulla statale 114 ha trasformato un tranquillo viaggio verso Taormina in un incubo. La fuoriuscita, estesa quasi mezzo chilometro, ha messo in grave pericolo gli automobilisti e i motociclisti che percorrevano la strada questa mattina. Purtroppo, un motociclista non è riuscito a evitare l’impatto con l’asfalto scivoloso, causando una caduta che lo ha lasciato ferito. La sicurezza stradale torna al centro dell’attenzione, richiedendo interventi immediati e controlli più severi.

Una chiazza d'olio lunga quasi mezzo chilometro ha messo in pericolo chi stamattina ha raggiunto Taormina percorrendo la Statale 114. A farne le spese un motociclista che non ha potuto evitare l'impatto con l'asfalto dopo aver perso il controllo del mezzo proprio a causa della sostanza che.

