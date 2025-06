Luna Marì regina di fiori | la figlia di Belén abbina l’abito multicolor alla borsetta metallica

Luna Marì incanta tutti con il suo charme irresistibile, dimostrando ancora una volta di essere la vera regina dei fiori dell'estate. Con il suo abito multicolor e la borsetta metallica, la piccola si distingue per stile e personalità, conquistando i cuori sui social di mamma Belén Rodriguez. La sua carica di dolcezza e originalità rende questo look un vero must-have della stagione. Scopriamo insieme come Luna Marì si conferma protagonista assoluta del mondo fashion infantile.

Luna Marì continua a essere la grande protagonista del profilo social di mamma Belén Rodriguez. Nelle ultime ore è apparsa adorabile in versione regina dei fiori: ecco cosa ha indossato per l'estate. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: luna - marì - regina - fiori

Giulia Stabile e Luna Marì amiche del cuore: la figlia di Belén gioca a fare la parrucchiera - Giulia Stabile e Belén Rodriguez, dopo aver condiviso il palcoscenico di

L’ ultimo saluto al caro Luca Abele sarà giovedì 19 giugno alle ore 16.30 nella Chiesa Parrocchiale di Castelmassa. NON FIORI MA OPERE DI BENE. Vai su Facebook

La prima foto di Luna Marì con la tutina by mamma Bélen fa di lei la testimonial più piccola di sempre.