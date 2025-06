L' Umbria cresce poco e l' edilizia tiene ancora a galla l' economia regionale

L’Umbria, con il suo carattere resiliente, mostra segnali di ripresa, anche se timidi. Nel 2024, l’economia regionale ha registrato una crescita dello 0,7%, allineandosi alla media nazionale, grazie soprattutto al settore edilizio che continua a sostenere il tessuto economico locale. Un quadro di lenta ma costante ripartenza, che invita a riflettere sulle opportunità future per questa regione ricca di potenziale e di sfide da affrontare.

