L' ultrà ex bodyguard di Fedez condannato a 4 anni | la sentenza del secondo processo scaturito dall' inchiesta sulle curve

L'eco delle accuse e delle condanne scuote ancora il cuore di San Siro: tra le sentenze che segnano una svolta nel mondo ultras, spicca la condanna di Ultr224, ex bodyguard di Fedez, a 4 anni di carcere. La lotta contro la violenza negli stadi prosegue, ma cosa significano queste decisioni per il futuro degli incontri sportivi? Le conseguenze sono profonde e ancora da esplorare.

Altre tre condanne, oltre alle 16 di martedì scorso, sono arrivate oggi al termine del secondo processo sulle curve di San Siro. I tre ultras milanisti Christian Rosiello, ex bodyguard di Fedez (non indagato), Francesco Lucci, fratello dell’ex capo ultrà rossonero, e Riccardo Bonissi sono stati condannati in abbreviato rispettivamente a 4 anni e 20 giorni, 5 anni e mezzo e 3 anni e 8 mesi. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - L'ultrà ex bodyguard di Fedez condannato a 4 anni: la sentenza del secondo processo scaturito dall'inchiesta sulle curve

Processo ultrà, chiesti 4 anni e 10 mesi di reclusione per l'ex bodyguard di Fedez Christian Rosiello - Il processo agli ultrà coinvolge Christian Rosiello, ex bodyguard di Fedez, richiesto a 4 anni e 10 mesi di carcere.

Sono stati condannati gli altri tre ultrà del Milan a processo nell'ambito dell'inchiesta "Doppia curva": a Christian Rosiello, ex bodyguard di Fedez, è stata inflitta una pena di quattro anni; cinque anni e sei mesi a Francesco Lucci, fratello di Luca, ritenuto tra i ca

Christian Rosiello, #ultrà milanista ed ex bodyguard di #Fedez (non indagato), è stato condannato a 4 anni e 20 giorni di reclusione nel secondo processo abbreviato, con al centro l'accusa di associazione per delinquere, scaturito dalla maxi inchiesta della

