L’ultimo imbroglio di Kaufmann | ha ricevuto 860mila euro dal ministero della Cultura per un film fantasma

L’ultimo scottante caso di Kaufmann solleva ancora una volta il velo su un sistema di finanziamenti pubblici che sembra più un’occasione di lucro e inganno che di sostegno reale. Con 860mila euro destinati a un film mai girato, “Stella della Notte”, la vicenda mette in discussione la trasparenza e l’efficacia dei contributi del Ministero della Cultura. È ora di fare luce su questi fondi e proteggere il nostro patrimonio culturale.

“Stella della Notte”, un film – in realtà mai realizzato – di Francis Kaufmann, il presunto killer di Villa Pamphili, nel 2020 ha ottenuto più di 800mila euro di tax credit dal ministero della Cultura. Parliamo dei contributi a pioggia che il governo italiano, durante e dopo il Covid, ha indirizzato al mondo del cinema per sostenere il settore e che oggi sono, su vari fronti, sotto i riflettori della Guardia di Finanza e della Procura di Roma. L’americano, come rivelato da Open, con il falso nome di Rexal Ford e una finta casa di produzione maltese chiamata Tintagel Films Llc, è riuscito a ottenere la partnership con una piccola società cinematografica italiana, la Coevolutions. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - L’ultimo imbroglio di Kaufmann: ha ricevuto 860mila euro dal ministero della Cultura per un film fantasma

