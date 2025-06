L' ultimatum di Trump all' Iran | Due settimane per i negoziati

L’ultima mossa di Trump mette in fibrillazione la scena internazionale: con un ultimatum di sole due settimane, il presidente americano si prepara a decidere se intervenire o meno nei negoziati con l’Iran. La posta in gioco è alta e il mondo osserva attentamente, chiedendosi quale sarà il passo successivo in questa delicata partita diplomatica. La decisione finale potrebbe segnare un nuovo capitolo nelle relazioni tra le due nazioni e oltre.

La portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, ha dichiarato ai giornalisti, citando un messaggio di Trump: "Dato che ci sono concrete possibilità che si svolgano o meno negoziati con l'Iran nel prossimo futuro, prenderò la mia decisione se intervenire o meno entro le prossime due settimane".

