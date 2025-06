L’ultima stoccata è ancora azzurra Le spadiste rimontano l’Estonia e vincono il bronzo agli Europei

L’ultima stoccata ha fatto esplodere di gioia le campionesse italiane: le spadiste azzurre, con una rimonta emozionante contro l’Estonia, conquistano il bronzo agli Europei di Genova. Nonostante la vittoria sfuggita l’anno scorso a Basilea, il team italiano dimostra ancora una volta il suo valore, regalando un’altra medaglia alla storia della scherma tricolore. La passione e il coraggio di Alberta Santuccio, Giulia Rizzi, Rossella Fiamingo e Lucrezia Paulis si confermano un esempio di eccellenza sportiva...

Proprio all'ultima stoccata l'Italia conquista la medaglia di bronzo nella prova a squadre di spada femminile agli Europei di Genova. Non è arrivata la vittoria come l'anno scorso a Basilea, ma le azzurre si confermano ancora sul podio continentale, riuscendo in una clamorosa rimonta contro l'Estonia nella finalina per il terzo posto. Finisce 27-26 per il quartetto composto da Alberta Santuccio, Giulia Rizzi, Rossella Fiamingo e Lucrezia Paulis, che possono festeggiare un'altra medaglia per l'Italia in questa rassegna europea (la dodicesima). Una sfida complicatissima quella contro l'Estonia e che sembrava volgere dalla parte delle estoni fino all'ultima assalto, quando Santuccio si è trovata sotto di quattro stoccate contro Lehis (22-26).