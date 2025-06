L' Ue sicura della sua forza | Ci prepariamo a difenderci da soli anche senza gli Usa

L'UE, consapevole della propria forza, si sta attrezzando per difendersi autonomamente, anche in assenza dell'ombrello militare statunitense. Con la corsa al riarmo globale, la nuova strategia europea mira a rafforzare la sicurezza continentale e a ridurre la dipendenza esterna. È un passo deciso verso un futuro più indipendente e sicuro, che potrebbe rivoluzionare gli equilibri internazionali e ridefinire il ruolo dell'Europa nel mondo.

