L’Ue è a un passo dal confermare una multa da 4,12 miliardi a Google

Google si trova a un passo da una multa record da 412 miliardi, dopo l’appello dell’avvocata generale della Corte di Giustizia europea per confermare l’accusa di abuso di posizione dominante. Sebbene non sia un’ingiunzione vincolante, questa richiesta potrebbe segnare una svolta decisiva contro il gigante tech. La decisione finale porterà probabilmente a importanti conseguenze per il settore digitale e la regolamentazione globale. Restiamo in attesa di scoprire come si evolverà questa sfida cruciale.

L’avvocata generale della Corte di giustizia chiede di confermare la sanzione per abuso di posizione dominante. Non è un parere vincolante, ma spesso i giudici lo seguono. Un duro colpo per Google. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - L’Ue è a un passo dal confermare una multa da 4,12 miliardi a Google

In questa notizia si parla di: confermare - google - passo - multa

L’Ue è a un passo dal confermare una multa da 4,12 miliardi a Google; Corte Ue: confermata multa a Google per 2,4 miliardi, da Apple 13 miliardi all’Irlanda; Apple e Google, doppia vittoria per Margrethe Vestager: la Corte di giustizia Ue conferma le condanne per oltre 15 miliardi.

Google, avvocato Corte Ue chiede conferma per la multa da 4,1 miliardi - Nel caso Android, l'avvocato Generale Kokott propone alla Corte di Giustizia di respingere il ricorso di Google e confermare la multa da 4,1 miliardi di euro ... Lo riporta primaonline.it

Google Shopping: confermata la multa di 2,4 miliardi? - Un avvocato generale della Corte di Giustizia dell'Unione europea ha proposto di confermare la multa di 2,4 miliardi di euro per Google Shopping. Da punto-informatico.it