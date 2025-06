Ludovico Einaudi oltre 20.000 presenze a Roma Il tour mondiale prosegue a Parigi e Londra

Ludovico Einaudi conquista il cuore di migliaia, con oltre 20.000 presenze a Roma e celebri repliche sold out a Londra e Parigi. Il suo Summer Portraits Tour prosegue tra emozioni e record, promettendo un ritorno in Italia il 13 luglio in Piazza San Marco a Venezia. La magia della musica di Einaudi continua ad attraversare i confini, lasciando un'impronta indelebile nel panorama artistico mondiale. Un viaggio che non può essere perso.

LUDOVICO EINAUDI SALUTA ROMA CON OLTRE 20.000 PRESENZE ALL’AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA  IL TOUR MONDIALE PROSEGUE CON PARIGI E LONDRA, DOVE EINAUDI ENTRA NELLA STORIA DELLA ROYAL ALBERT HALL CON 6 REPLICHE CONSECUTIVE SOLD OUT IL THE SUMMER PORTRAITS TOUR TORNERA’ IN ITALIA IL 13 LUGLIO CON UN GRANDE EVENTO IN PIAZZA SAN MARCO A VENEZIA Si è conclusa la residency del Maestro Ludovico Einaudi all’Auditorium Parco della Musica di Roma con 6 appuntamenti consecutivi e oltre 20.000 presenze. Ora il tour prosegue oltre confine verso alcune tra le sedi più significative della scena musicale europea. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Ludovico Einaudi, oltre 20.000 presenze a Roma. Il tour mondiale prosegue a Parigi e Londra

In questa notizia si parla di: tour - ludovico - einaudi - oltre

Social Tour 2025: video interviste Mattia Del Forno, Mario Ermito, Ludovico Fremont, a Guidonia due giornate tra musica, sport e inclusione - Preparati a vivere due emozionanti giornate di musica, sport e inclusione a Guidonia Montecelio con il Social Tour 2025! Un evento che unisce artisti, atleti e performer in un mix vibrante di arte urbana, energia e solidarietà , con la partecipazione speciale di Federico Zampaglione.

Oltre 18mila arresti arbitrari, più di 900 prigionieri politici e uso sistematico della violenza per reprimere il dissenso: questo il bollettino del regime di #Maduro. A @EdmundoGU, Presidente eletto del #Venezuela costretto all'esilio, il #PremioEinaudi Vai su X

Nasce a Torino nel ‘55 e 70 anni dopo Ludovico Einaudi non ha ancora smesso di emozionarci: non perderti il live spettacolare che ha in serbo uno dei pianisti italiani più famosi di sempre nella suggestiva cornica veneziana! Prendi subito i tuoi biglietti per as Vai su Facebook

Auditorium, oltre 1000 biglietti a 5 euro per under 35. Quando e come comprarli; Ludovico Einaudi, in concerto a Torino e Firenze a ottobre; Fabrizio Paterlini, il pianista che su Spotify sorpassa anche i big della musica pop: “In principio era Einaudi, ma anche Allevi un pioniere”. Sanremo si accorgerà di lui? E i Maneskin….

Ludovico Einaudi Underwater tour - Ludovico Einaudi è uno dei compositori contemporanei più presenti nelle classifiche di musica classica a livello mondiale ed è l’artista più ascoltato di tutti i tempi nello streaming classico. Da liquidarte.it

Ludovico Einaudi, su EP digitale il progetto “Einaudi vs Einaudi” - Ludovico Einaudi presenta "Einaudi vs Einaudi", lo speciale EP realizzato con suo figlio Leo, disponibile dal 29 agosto. Scrive spettakolo.it