' Luce lavica | Catania in scatti' | premiazione e vernissage a Piazza Scammacca

Sabato 21 giugno 2025, Piazza Scammacca si trasforma nel cuore pulsante di Luce Lavica – Catania in scatti, il primo ambizioso bando fotografico della città. La conferenza stampa e la cerimonia di premiazione promettono un evento ricco di emozioni, dove talento e creatività si incontrano per raccontare Catania attraverso l’obiettivo. Un appuntamento imperdibile per scoprire le immagini che svelano l’anima vibrante di questa splendida città.

Sabati 21 giugno 2025 appuntamento alla conferenza stampa e cerimonia di premiazione di Luce Lavica – Catania in scatti, il primo bando fotografico di Piazza Scammacca. Un’occasione per celebrare il talento dei fotografi selezionati e scoprire in anteprima le immagini che racconteranno Catania. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - 'Luce lavica: Catania in scatti': premiazione e vernissage a Piazza Scammacca

In questa notizia si parla di: catania - luce - lavica - scatti

Luce Lavica, Catania in scatti - Premiazione e Vernissage Vai su Facebook

'Luce lavica: Catania in scatti': premiazione e vernissage a Piazza Scammacca.

'Luce lavica: Catania in scatti': premiazione e vernissage a Piazza Scammacca - Sabati 21 giugno 2025 appuntamento alla conferenza stampa e cerimonia di premiazione di Luce Lavica – Catania in scatti, il primo bando fotografico di Piazza Scammacca. Segnala cataniatoday.it