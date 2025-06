Lucchese - La strada verso la rinascita Bando del Comune | la Asacert in pole

La Lucchese si prepara a riscrivere il proprio destino, tra speranze e nuove opportunità. Dopo il fallimento della trattativa con il Ghiviborgo, emergono interessi concreti e idee innovative, come quella di Fabrizio Capaccioli di "Asacert". La strada verso la rinascita calcistica di Lucca si fa più chiara, con la comunità pronta a sostenere un progetto che possa riportare il club ai fasti dell’Eccellenza. La passione non si ferma: la sfida è appena iniziata.

Uno dei possibili quattro-cinque imprenditori interessati a far ripartire la Lucchese dall'Eccellenza potrebbe essere quel Fabrizio Capaccioli, l'amministratore delegato della "Asacert", che, dopo il naufragio della trattativa con il Ghiviborgo aveva dichiarato: "Purtroppo la trattativa con il Ghiviborgo non è andata a buon fine, anche se il nostro gruppo ha fatto tutto il possibile. Noi crediamo molto nella città di Lucca, noi crediamo molto nella squadra della Lucchese. Torneremo a farci vivi per valutare l'ipotesi Eccellenza". E, allora, non resta che aspettare l'apertura del bando che il Comune si appresta a rendere pubblico dopo l'ok da parte della "Figc", per vedere se Capaccioli sarà tra i potenziali nuovi acquirenti disposti ad investire nel cacio rossonero, pur partendo dal gradino più basso, l'Eccellenza.