Lucca | giocano a palla con gabbiano ferito e tentano di uccidere piccione Denunciati cinque 20enni

Un episodio scioccante scuote Lucca: cinque giovani tra i 20 e i 25 anni sono stati denunciati dopo aver coinvolto un gabbiano ferito in un gioco crudele, come una palla. La brutalità e l'indifferenza verso gli animali sono ormai inaccettabili e richiedono un intervento deciso da parte delle autorità . La tutela degli esseri viventi deve restare una priorità per tutti noi, affinché episodi come questo non si ripetano.

Grave episodio di maltrattamenti sugli animali a Lucca. Cinque ragazzi, di età compresa tra i 20 e i 25 anni e residenti in provincia di Lucca, sono stati denunciati dalla polizia di Stato dopo essere stati sorpresi a lanciarsi un gabbiano ferito come fosse una palla

