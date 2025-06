Luca Pievani sceglie la traccia sul padre alla prima prova di Maturità Il filosofo | Io non lo avrei mai fatto per una questione di imbarazzo

Luca Pievani, giovane studente, sorprende tutti scegliendo di affrontare la traccia sul padre alla prima prova di maturità, dimostrando coraggio e profondità di pensiero. Nonostante i consigli di evitare argomenti così personali per questioni di imbarazzo, l’adolescente ha deciso di seguire il suo istinto. La scelta rivela una volontà di riflettere sui legami familiari e sul ruolo della memoria. E ora, scopriamo insieme come questa decisione possa influenzare il suo cammino futuro.

Aveva auspicato che non lo scegliesse, ma gli adolescenti spesso non ascoltano i genitori. Luca, il secondogenito del saggista bergamasco Telmo Pievani, ha scelto proprio la traccia sul padre per la sua prima prova di maturità. Il testo «Un quarto d’era (geologica) di celebrità», pubblicato sulla rivista trimestrale Sotto il Vulcano, era infatti una delle tre proposte della Tipologia B – testo argomentativo. Una riflessione sull’impatto ambientale della nostra civiltà e sulla cementificazione del territorio. Nella giornata di mercoledì 18 giugno, non appena aperte le buste, è arrivato puntuale il commento del filosofo. 🔗 Leggi su Open.online

