Luca Blindo pubblica You Know the Way | il nuovo singolo prodotto da Lord Bart esce il 27 giugno

Luca Blindo torna sulla scena musicale con il suo nuovo singolo “You Know the Way”, prodotto da Lord Bart, un irresistibile mix di atmosfere alt-pop, groove funk e scrittura evocativa. In uscita il 27 giugno 2025 su tutte le piattaforme digitali e in radio, questo brano segna un nuovo capitolo nella carriera dell’artista, pronto a conquistare i cuori degli ascoltatori e a lasciarli senza fiato. Preparatevi a scoprire la strada che solo Luca sa indicare.

