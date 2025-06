Louis Siciliano e la musica come architettura del reale | esce il libro MUMEx – Nuova Cosmologia della Vibrazione

Immergiti in un viaggio affascinante tra musica, scienza e realtà con "MUMEx – Nuova Cosmologia della Vibrazione" di Louis Siciliano. Un’opera che sfida le convenzioni, proponendo la musica come la vera architettura del reale e aprendo nuovi orizzonti sulla nostra comprensione dell’universo. Se sei pronto a scoprire come la vibrazione possa diventare il fondamento della nostra esistenza, questo libro ti sorprenderà e cambierà il modo di vedere il mondo.

MUMEx – Nuova Cosmologia di Louis Siciliano Cosa accadrebbe se la musica smettesse di essere intesa come linguaggio artistico e cominciasse a rivelarsi, invece, come struttura fondante della realtà? Se esistesse un sistema capace di coniugare composizione, fisica quantistica, geometria frattale, algoritmi e intuizione? La risposta arriva ora con un libro sorprendente, pubblicato da Fiorenzo Bernasconi Editore: MUMEx – Nuova Cosmologia della Vibrazione, firmato dal compositore e produttore Louis Siciliano. Siciliano, figura di spicco nel panorama musicale internazionale e membro votante della giuria dei Grammy Awards, non è nuovo a visioni che sfidano le categorie.

