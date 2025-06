L' Ottocento privato al Castello del Catajo

Venerdì 25 luglio 2025 alle 21, il castello del Catajo apre le sue porte per una serata indimenticabile dedicata all’Ottocento privato. Un viaggio nel tempo tra gli appartamenti riservati e mai accessibili al pubblico, dove scoprirete gli ambienti quotidiani di una famiglia reale dell’epoca. Preparatevi a rivivere atmosfere autentiche e segreti custoditi per secoli, un’occasione unica per immergersi nella storia e nella vita di un’epoca affascinante.

