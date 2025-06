L' Ottocento privato al Castello del Catajo

Scopri i segreti nascosti del Castello del Catajo durante un suggestivo viaggio nel cuore dell’Ottocento. Mercoledì 3 settembre 2025 alle ore 21, lasciati trasportare in una serata unica, tra gli appartamenti privati mai aperti al pubblico, che svelano gli ambienti quotidiani di una famiglia reale. Un’occasione imperdibile per vivere un’esperienza esclusiva e immergersi nelle atmosfere di un’epoca affascinante e misteriosa, rendendo il passato vivo e palpabile.

