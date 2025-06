Lotto Superenalotto e 10eLotto | le estrazioni di giovedì 19 giugno 2025

Sei pronto a scoprire se la fortuna si è sorrisa oggi? Le estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto di giovedì 19 giugno 2025 sono finalmente arrivate, portando con sé la speranza di un colpo di fortuna. Tanti sognano di cambiare vita grazie a un numero fortunato, e questa potrebbe essere la volta buona. Scopriamoli insieme e prepariamoci a gridare “Cassa!”!

Ecco i numeri vincenti e le quote di Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi, giovedì 19 giugno 2025 Tanta attesa per l’estrazione odierna del Lotto, Superenalotto e 10eLotto. In tanti nelle ultime ore, infatti, hanno provato a sfidare la sorte con le loro giocate, pronti a sperare in un futuro più luminoso. Scopriamo quindi insieme tutti i numeri estratti oggi sulle varie ruote che consentiranno ai fortunati di gridare “Cassa!”, realizzando così tutti i loro sogni. Estrazione Lotto e Superenalotto, 19 giugno 2025 I NUMERI DEL LOTTO Bari: Cagliari: Firenze: Genova: Milano: Napoli: Palermo: Roma: Torino: Venezia: Nazionale: I NUMERI DEL SUPERENALOTTO Combinazione vincente: Numero Jolly: Numero Superstar: I NUMERI DEL 10ELOTTO Numeri 10eLotto: Numero oro: Doppio oro: SIMBOLOTTO Raccomandiamo sempre ai lettori, in ogni caso, di verificare i numeri vincenti sul sito ufficiale, oppure tramite Lottomatica. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Lotto, Superenalotto e 10eLotto: le estrazioni di giovedì 19 giugno 2025

lotto - superenalotto - 10elotto - giovedì

