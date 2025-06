Lotto e Superenalotto estrazioni di Oggi giovedì 19 giugno 2025 | numeri e combinazione vincente

Scopri gli ultimi numeri e le combinazioni vincenti di oggi, 19 giugno 2025, per il Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale. Con opportunità di gioco fino alle 19:30, è il momento di tentare la fortuna: chissà se questa sarà la vostra estrazione fortunata! Per chi si fosse perso l’ultima, nessuna vincita di grande entità , ma i numeri ritardatari potrebbero ancora riservare sorprese. Restate con noi e scoprite come giocare al meglio!

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30 Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di martedì 17 giugno 2025, non ci sono stati nĂ© 6 nĂ© 5+. Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto: Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard. Bari: 27 (98) 21 (74) 41 (60) 17 (58) 24 (57) Cagliari: 82 (83) 78 (72) 57 (62) 23 (50) 42 (45) Firenze: 26 (115) 83 (113) 49 (96) 27 (62) 50 (55) Genova: 90 (70) 52 (68) 8 (66) 14 (63) 2 (58) Milano: 74 (88) 18 (77) 62 (53) 43 (44) 14 (44) Napoli: 51 (98) 52 (88) 8 (57) 23 (56) 42 (53) Palermo: 51 (72) 21 (71) 46 (68) 19 (68) 67 (68) Roma: 35 (92) 66 (75) 33 (59) 62 (51) 87 (50) Torino: 2 (67) 28 (66) 35 (62) 67 (62) 57 (52) Venezia: 69 (85) 89 (61) 59 (49) 81 (40) 37 (38) Nazionale: 24 (100) 19 (57) 8 (55) 21 (54) 85 (46). 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi giovedì 19 giugno 2025: numeri e combinazione vincente

In questa notizia si parla di: lotto - superenalotto - giugno - numeri

