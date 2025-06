Lotta alle leucemie nel 2024 effettuati 275 ricoveri nella degenza di Ematologia

Nel cuore di Ferrara, ogni anno si combatte una battaglia fondamentale contro leucemie, linfomi e mieloma. Nel 2024, i ricoveri in ematologia hanno raggiunto 275, dimostrando un impegno costante nella cura e nella ricerca. Il 21 giugno si celebra la Giornata nazionale per la lotta contro queste malattie, un’occasione per rafforzare la speranza e l’azione. È fondamentale continuare a sensibilizzare e supportare le iniziative dedicate alla salute del nostro territorio.

Come ogni anno, il 21 giugno ricorre la Giornata nazionale per la lotta contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. L'incidenza delle leucemie nella provincia di Ferrara è pari a 70 nuovi casi all'anno; quella dei linfomi è di 110 nuovi casi all'anno e quella del mieloma è di 50 nuovi casi.

