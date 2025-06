L’ospedale Fatebenefratelli in festa per il Sacro Cuore

L’Ospedale Fatebenefratelli si prepara a celebrare con grande entusiasmo la Solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù, un momento che tocca il cuore pulsante della sua storia e comunità. Quest’anno, i festeggiamenti assumono un significato speciale, in un anno giubilare che ricorda 350 anni di devozione e speranza. Un’occasione per riflettere sui valori di cura e solidarietà che da sempre guidano questa istituzione. Ecco come l’ospedale si prepara a vivere questa giornata straordinaria.

Tempo di lettura: 3 minuti La comunità dell’ Ospedale Fatebenefratelli si appresta a celebrare la Solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù, una ricorrenza che dà il nome alla storica struttura sanitaria di viale Principe di Napoli e ne rappresenta il cuore pulsante. Quest’anno, i festeggiamenti assumono un significato ancora più profondo, inserendosi nel contesto dell’Anno Giubilare (2023-2025) indetto per il 350° anniversario delle apparizioni del Cuore di Gesù a Santa Margherita Maria. Il tema del Giubileo, “Rendere amore per amore”, risuona come un invito aperto a tutta la città. Pazienti, familiari, personale e cittadini sono invitati a condividere un percorso di preghiera e riflessione, un’occasione per “ricevere la grazia di un cuore nuovo, capace di amare come Lui”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - L’ospedale Fatebenefratelli in festa per il Sacro Cuore

