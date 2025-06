L’Osimana conferma l’attaccante Mafei

L’Osimana si conferma ancora una volta una squadra che punta sui propri talenti, rinnovando la fiducia a Guilherme Mafei. L’attaccante italo-brasiliano, autentica rivelazione della scorsa stagione, sarà ancora protagonista in giallorosso, portando energia e qualità in attacco. La dirigenza ha deciso di puntare su di lui, certi delle sue capacità di fare la differenza. Mafei, pronto a stupire ancora, si prepara a scrivere un altro capitolo entusiasmante con l’Osimana.

Ancora una conferma nell’Osimana (Eccellenza) che verrà. "Sarà ancora samba do Brasil in attacco". E’ la presentazione social circa la permanenza in giallorosso di Guilherme Mafei. La dirigenza senza testa ha deciso di puntare anche per la prossima stagione sull’attaccante italo brasiliano, "vera rivelazione della scorsa stagione - continua il post della società senza testa -. L’attaccante italo brasiliano si è dimostrato una vera certezza per la categoria, sfoderando sempre delle prestazioni brillanti e mostrando una buona verve offensiva. La sua prima stagione in Eccellenza è stata molto positiva, giocando da veterano, e la società ‘senza testa’ ha deciso di puntare convintamente su Guilherme per la nuova annata sportiva". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it