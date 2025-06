Lorys Stival avrebbe compiuto 19 anni; le parole del padre Davide in una lettera per lui

Il 29 novembre 2014, il cuore di Santa Croce Camerina si spezzò nel ritrovamento del corpicino di Lorys Stival, un bambino di soli 8 anni, vittima di un tragico gesto che sconvolse l’Italia. Oggi, a distanza di anni, il padre Davide ricorda con parole piene di amore e dolore il suo piccolo, che avrebbe compiuto 19 anni. La memoria di Lorys vive nel cuore di tutti, una testimonianza di speranza e di giustizia.

Il 29 novembre del 2014 a Santa Croce Camerina, nel ragusano, venne ritrovato il cadavere del piccolo Lorys Stival, 8 anni, ucciso per strangolamento con alcune fascette di plastica e abbandonato in un canalone nei pressi del Mulino Vecchio, alla periferia cittadina. Il caso sconvolse l’Italia soprattutto perché le indagini portarono all’arresto della madre del piccolo, Veronica Panarello, poi condannata a 30 anni di reclusione per omicidio; il 18 giugno Lorys avrebbe compiuto 19 anni, e il padre, Davide Stival, ha deciso di scrivergli una lettera pubblicata sul quotidiano La Sicilia. “Lorys. Oggi avresti compiuto 19 anni. 🔗 Leggi su News.robadadonne.it © News.robadadonne.it - Lorys Stival avrebbe compiuto 19 anni; le parole del padre Davide in una lettera per lui

In questa notizia si parla di: anni - lorys - stival - avrebbe

Davide Stival, la lettera del papà del piccolo Lorys nel giorno del suo compleanno: "Avresti compiuto 19 anni. Mi manca tutto di te" - In un giorno così speciale, le parole di Davide Stival si tingono di dolore e speranza, ricordando con leggero tormento il figlio Lorys, scomparso troppo presto.

Oggi il piccolo Lorys Stival, ucciso a soli 8 anni, avrebbe compiuto 19 anni. Buon compleanno, Lorys, ovunque tu sia. Vai su Facebook

Davide Stival, la lettera del papà del piccolo Lorys nel giorno del suo compleanno: Avresti compiuto 19 anni. Mi manca tutto di te; Lorys Stival avrebbe compiuto 19 anni; le parole del padre Davide in una lettera per lui; Lorys Stival oggi avrebbe compiuto 19 anni, la lettera del papà: «Mi chiedo spesso come saresti diventato».

Lorys Stival oggi avrebbe compiuto 19 anni, la lettera del papà: «Mi chiedo spesso come saresti diventato» - Solo a scriverlo mi si spezza il cuore, perché ogni anno che passa è un altro che ... Da msn.com

Lorys Stival, la lettera del papà per il 19esimo compleanno: «Accendo una candelina per te con il tuo fratellino. Mi chiedo come saresti diventato» - Solo a scriverlo mi si spezza il cuore, perché ogni anno ... Lo riporta msn.com