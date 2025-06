Lorenzo Riva guiderà Lario Reti Holding per i prossimi tre anni

Lorenzo Riva guida con determinazione Lario Reti Holding per i prossimi tre anni, confermando le previsioni degli analisti. L'assemblea degli azionisti ha infatti rinnovato gli organi societari per il triennio 2025-2028, eleggendo Riva come nuovo presidente del consiglio di amministrazione. Imprenditore di successo e figura di spicco nel panorama lecchese, Riva si appresta a guidare l'azienda verso nuovi traguardi, rafforzando la sua leadership nel settore.

Come da pronostico. L'assemblea degli azionisti di Lario Reti Holding ha rinnovato gli organi societari per il triennio 2025-2028, eleggendo Lorenzo Riva come nuovo presidente del consiglio di amministrazione. L'imprenditore lecchese, amministratore delegato e presidente di Electro Adda spa. 🔗 Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - Lorenzo Riva guiderà Lario Reti Holding per i prossimi tre anni

In questa notizia si parla di: lorenzo - riva - lario - reti

L’Assemblea degli azionisti ha eletto Lorenzo Riva come nuovo Presidente di Lario Reti Holding. Eletti anche il nuovo Consiglio di Amministrazione e quattro membri del Comitato di Indirizzo e Controllo della Società , che rimarranno in carica per il prossimo tri Vai su Facebook

Lorenzo Riva guiderà Lario Reti Holding per i prossimi tre anni; ANTICIPAZIONI CONFERMATE: LORENZO RIVA PRESIDENTE DI LARIO RETI HOLDING; Lorenzo Riva è il candidato unico alla presidenza di Lario Reti Holding.

Lecco, Lorenzo Riva è il nuovo presidente di Lario Reti Holding - Come guida dell’organo amministrativo è stato eletto Lorenzo Riva, imprenditore con una consolidata esperienza nel settore manifatturiero. Si legge su corrieredilecco.it

Rinnovati il Consiglio di Amministrazione e il Comitato di indirizzo e controllo di Lario Reti Holding - L’Assemblea degli Azionisti del 18 giugno ha eletto il nuovo Consiglio di Amministrazione e quattro membri del Comitato di Indirizzo e ... Scrive resegoneonline.it