Longoni | ‘Il Milan si è raffreddato su Ricci Vi spiego perché

Andrea Longoni è tornato a parlare del mercato del Milan. Il giornalista parla di Samuele Ricci: le parti sono più lontane. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Longoni: ‘Il Milan si è raffreddato su Ricci. Vi spiego perché”

In questa notizia si parla di: longoni - milan - ricci - raffreddato

Perché il Milan non è più in pole per Samuele Ricci: Allegri e Atalanta cambiano gli scenari - Il futuro di Samuele Ricci sembra sempre più lontano dal Milan, nonostante il forte interesse mostrato dal club rossonero durante l’intera stagione 2024- Segnala stadiosport.it

Milan, tesoretto per Ricci: i tifosi lo mandano via - Il Milan cambierà molti giocatori in estate per la prossima stagione: i tifosi mandano via un titolare, ecco il tesoretto per Ricci Non è stata una grande stagione per il Milan, almeno fino a questo ... Si legge su spaziomilan.it