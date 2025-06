L’onda asiatica L’imprenditoria cinese cresce a doppia cifra | Presenza importante

Un vero e proprio fenomeno di crescita, alimentato da un’imprenditoria cinese in espansione a doppia cifra e da una presenza sempre più rilevante nel nostro territorio. La Spezia si conferma come un crocevia strategico per gli investimenti asiatici, testimoniato da visite istituzionali e scambi culturali continui. Questo dinamismo apre nuove opportunità: è fondamentale capire come questa crescente influenza possa trasformare il tessuto economico locale e aprire nuovi orizzonti di collaborazione.

Che il tessuto imprenditoriale spezzino fosse terreno fertile per gli investitori asiatici si era capito da tempo, e basta annotarsi le sempre più numerose visite e i viaggi istituzionali che ancora oggi avvengono sull’asse La Spezia-Estremo Oriente – l’ultima risale a gennaio, con la visita a Palazzo civico della console generale della Repubblica popolare cinese a Firenze, Yin Qi – per capire che non ci troviamo di fronte a qualcosa di estemporaneo. In provincia cresce la presenza cinese e, di pari passo, l’imprenditoria asiatica. Gli ultimi dati messi a disposizione dalla Camera di Commercio ’Riviere di Liguria’ sono chiari: nel 2015 i cinesi residenti nello Spezzino erano 432, a inizio 2024 ben 600, con un aumento del 38,9%. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’onda asiatica. L’imprenditoria cinese cresce a doppia cifra: "Presenza importante"

