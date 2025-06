L’omicidio-suicidio della coppia di anziani di Cuasso al Monte La psicologa | La paura di vivere senza la moglie spiega il gesto estremo del marito

Un dramma che scuote la comunità di Cuasso al Monte: una coppia di anziani, un amore durato mezzo secolo, si è conclusa in tragedia. La psicologa spiega che la paura di vivere senza la moglie malata ha spinto Giuseppe Rizzotti a compiere questo gesto estremo, lasciando tutti sgomenti. Un’analisi che ci invita a riflettere sulla fragilità emotiva e sulle conseguenze di un dolore incolmabile.

Cuasso al Monte (Varese), 19 giugno 2025 – La paura di perdere la moglie malata, di non poter vivere senza di lei. Non ci sarebbe altra spiegazione per il gesto estremo compiuto da Giuseppe Rizzotti, 91 anni, che nella mattinata di lunedì all’ ospedale Ondoli di Angera, ha ucciso la moglie Anna Castoldi con un colpo di pistola e poi nello stesso modo si è tolto la vita. Una coppia unita da cinquant’anni, una tragedia che ha sconvolto i familiari e Cuasso al Monte, dove la coppia viveva. L’associazione di supporto . Sulla tragica vicenda interviene Giuseppe Delmonte, fondatore dell’Associazione Olga dedicata alla madre, Olga Granà, vittima di femminicidio poiché uccisa dal marito nel 1997 ad Albizzate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - L’omicidio-suicidio della coppia di anziani di Cuasso al Monte. La psicologa: “La paura di vivere senza la moglie spiega il gesto estremo del marito”

«Una notizia tremenda, sono rimasta sconvolta e non so darmi una spiegazione quando succedono queste tragedie». È ancora sotto shock Loredana Bonora, sindaca di Cuasso al Monte, che questa mattina ha ricevuto la notizia dell’omicidio-suicidio di due s Vai su Facebook

L’omicidio-suicidio. Due Stelle alpine sul letto prima di sparare ad Anna. Il mistero della pistola; La sindaca Loredana Bonora sotto shock alla notizia dell'omicidio-suicidio della coppia di anziani di Cuasso al Monte; Angera, marito 91enne spara alla testa alla moglie 86enne ricoverata in ospedale e poi si toglie la vita con la stessa arma.

“Una lunga vita insieme, finita nel sangue”: Cuasso sotto choc per l’omicidio-suicidio di Anna e Giuseppe - Il dolore della sindaca per la tragedia dell’ospedale di Angera. Come scrive msn.com

L’omicidio-suicidio. Due Stelle alpine sul letto prima di sparare ad Anna. Il mistero della pistola - Poi i due colpi, uno per sé, da quell’arma che non si sa come potesse avere. Secondo msn.com