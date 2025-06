Loki Mondo diss-torto | disponibile dal 20 giugno

Dal 20 giugno 2025, preparatevi a un'esplosione di energia e riflessione con “Mondo diss-torto”, il nuovo singolo di Loki con Isa. Con un sound trap crudo e incisivo, il brano smaschera le ipocrisie dei social e invita a guardare oltre le apparenze. Loki e Isa tornano a sorprendere, unendo testo potente e melodia coinvolgente, pronti a lasciare il segno. Dopo “Iconic Warrior”, questa collaborazione promette di essere un’altra pietra miliare nel panorama musicale italiano.

Dal 20 giugno 2025 sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale "Mondo diss-torto" (Qanto Records), il nuovo singolo di Loki con Isa.. Loki e Isa tornano con un nuovo brano che affonda le radici nella trap, cruda e riflessiva, puntando il dito contro la patina artificiale dei social. Dopo il viaggio introspettivo di "Iconic Warrior", Loki cambia registro ma non intensità, affiancandosi a Isa per scavare nella discrepanza tra ciò che mostriamo online e ciò che viviamo davvero. Il testo è diretto e senza filtri: smaschera l'illusione dei momenti perfetti condivisi in rete e rivendica il valore della vulnerabilità e del dolore come motori di crescita.

