L’offerta Fiat è da cogliere al volo | anticipo zero occasione unica

Non lasciarti sfuggire l’opportunità di guidare una Fiat a condizioni imperdibili! Con l’offerta Fiat 232, puoi portare a casa un’auto con motore Diesel di serie, senza anticipo e fino a fine giugno. Un’occasione da non perdere, soprattutto in un mercato in costante crescita: maggio ha visto vendite record di nuove auto in Italia. Scopri come approfittarne subito e rendere il sogno realtà!

Nella listino della Fiat c’è ancora un’auto con il motore Diesel di serie. E’ in vendita, in promozione, fino a fine giugno Sono state 139.390 le nuove auto vendute in Italia a Maggio con una lievissima flessione dello 0,2% con riferimento alle immatricolazioni totalizzate nello stesso mese di un anno fa. Ad aggiudicarsi la fetta. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info © Temporeale.info - L’offerta Fiat è da cogliere al volo: anticipo zero, occasione unica

In questa notizia si parla di: fiat - offerta - cogliere - volo

Fiat 500e, sconto sbalorditivo con l’ultima offerta: nuovo prezzo, non è mai costata così poco - Se hai sempre sognato di guidare una Fiat 500e, questa è l’occasione che aspettavi! Con un’offerta mai vista prima, la nuova Fiat 500e ti sorprende con uno sconto incredibile e un prezzo imbattibile, valido per tutto giugno.

L’offerta Fiat è da cogliere al volo: anticipo zero, occasione unica; Gamma Fiat Professional: da Jolly Automobili l’allestimento è incluso nel prezzo; Una Panda a meno di 8 mila euro? In Lombardia si può grazie ai nuovi incentivi regionali.

FIAT anticipa Dacia e Volkswagen: l’elettrica al prezzo della benzina, la promo però sta per scadere - La Casa torinese ha lanciato una offerta da cogliere al volo. Da allaguida.it

L’affare “segreto” di FIAT che nessuno ha notato: sembra un’Audi e costa meno della Panda, ultimi modelli disponibili - La Tipo non è, esattamente, il più grande successo commerciale della FIAT, ma rimane un’auto valida. Scrive allaguida.it